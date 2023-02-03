لكل بقرة صورة ورقم.. صندوق التأمين على الماشية: الاشتراك 10 آلاف سنوياً 

كشف مدير مكتب الثروة الحيوانية في اتحاد الفلاحين معين كاسب أن قيمة الاشتراك في صندوق التأمين على الماشية 10 آلاف ليرة للرأس الواحد سنوياً ولمدة 8 سنوات فقط موضحاً أن قيمة التعويض تصل إلى 5 ملايين للرأس الواحد.

وأضاف "كاسب" أن هناك نوعان من التعويض للمشتركين في الصندوق الأول هو التعويض الكامل بشرط أن يكون الاشتراك في الصندوق مثبت وإخبار الصندوق بحدوث الإصابة خلال 24 ساعة ويقدم العلاج للحيوانات المصابة عن طريق الطبيب المعتمد، أما النوع الثاني هو نصف التعويض ويكون في حال إهمال تنفيذ تعليمات الطبيب المعالج والامتناع عن ذبح الحيوان المصاب أو علاجه عند تعرضه للمرض.

أما عن الحرمان من التعويض، قال "كاسب" إنه يكون بسبب عدم الاشتراك بالصندوق وعدم وجود رقم حقيقي لرأس الماشية والامتناع عن الإبلاغ عن مرضه بالإضافة لنفوق الحيوان نتيجة إهمال المربي.

وفي سياق متصل، بين "كاسب" أن الهدف من الصندوق هو تأمين خدمات صحية وبيطرية لمربي الماشية وتعويضهم في حالات النفوق المفاجئ نتيجة الجوائح المرضية أو الكوارث الطبيعية، مؤكداً أن الصندوق يشمل حالياً قطاع الأبقار فقط كون أعدادها أقل من بقية المواشي وضبطها الإحصائي أكثر دقة، فلكل بقرة رقم خاص وصورة شخصية.

وعن استحقاق التعويض، أشار "كاسب" إلى وجود لجنة خاصة تتضمن طبيب معالج تقوم بالمعاينة وهي من تحدده، مؤكداً أن هناك مطالبة ليكون الاشتراك في الصندوق إلزامياً حيث أن عمله مرهوناً باشتراك 75% من مربي الماشية.

يشار إلى أن صندوق التأمين على الماشية أسس عام 2018 إلا أنه لم يفعل لتعديل بعض بنوده وهو صندوق مستقل مالياً وإدارياً.



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