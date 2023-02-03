شباط "اللباط"

شباط لفظة سريانية (شباتو) ومعناها إله الرعد والصواعق.. ويقال إن الاسم مشتق من الفعل (فبروار) ومعناها يتطهر

أما عند الرومان فالإسم منسوب لـ فيبروس "Februus",إله النقاء الروماني..

وكان عندهم عيد في ال15 من هذا الشهر، يتطهرون فيه روحيًا من الذنوب.

ب السرياني معنى الإسم الضرب والجلد والسَوط، أو الهبوب الشديد للرياح..

أيامه 28 في السنة العادية و29 في السنة الكبيسة..يطول النهار فيه 57 دقيقة :

30 دقيقة في النهار و27 دقيقة في المساء..

في أوله تبدأ الخمسينية أي القسم الثاني من فصل الشتاء.

شباط موصوف بطقسه من خلال الأمثال الشعبية:

"شباط مهما شبط ولبط ريحة الصيف فيه"

"شباط ما ع كلامو رباط"

"راح شباط الغدّار وإجا آذار الهدار"