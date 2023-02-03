امرأة سورية تقتل طفلتها في تركيا 

نشرت وسائل إعلام تركية لقطات مصوّرة، أظهرت اللحظات الأخيرة لطفلة سورية تدعى آية (6 سنوات) وهي بصحبة والدتها ن - ج (23 عاماً) في ولاية غازب عنتاب التركية.

وقالت مصادر الإعلام التركي إن الطفلة قتلت على يد والدتها خنقاً يوم 30 من شهر كانون الثاني الماضي.

وبحسب التحقيقات، فإن الأم اعترفت بالجـريمة مدعيةً أنها تتلقى علاجاً نفسياً، حيث تمّ اعتقالها من خلال التقاطها عبر كاميرات المراقبة بعد العثور على جـثة طفلتها في أرض فارغة بحي سيرينفلر في الولاية المذكورة صباح الخميس.

وقالت وكالة أنباء "دوغان" التركية إن الفرق الطبية قررت أن الطفلة ماتت خنقاً بعد تشريح الجـثة، وجرى دفنها من قبل أقارب لعائلتها، في حين اتُهمت الأم بـ "القتل العمد" بعد تقديمها للمحاكمة.