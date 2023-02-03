وساطة فرنسية لتمرير الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان

وعد مسؤول فرنسي بالتدخل لدى واشنطن لتذليل العقبات التي تحول دون نقل الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان.

وبحسب الصحيفة، فإن ذلك جاء خلال لقاء السفير الفرنسي المكلف بتنسيق الدعم الدولي للبنان بيار دوكان، برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في بيروت.

وأشار دوكان إلى أنه يزور بيروت "ضمن جولة شملت مصر والأردن في إطار السعي لدعم لبنان في مجال الطاقة".

وقال المسؤول الفرنسي: "سأزور الولايات المتحدة خلال أسبوعين للبحث مع المسؤولين الأمريكيين في السبل الآيلة إلى تحييد ملف الكهرباء عن قانون قيصر، بما يتيح مساعدة لبنان في حل أزمة الطاقة".

كما شدد على "ضرورة تنفيذ الشرطين اللذين طلبهما البنك الدولي للمساعدة في قطاع الطاقة، وهما التدقيق في حسابات كهرباء لبنان والبدء بتشكيل الهيئة الناظمة للكهرباء وفق القانون الساري المفعول".

كما دعا دوكان إلى "وجوب استكمال الخطوات المطلوبة لتوقيع الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي، والحصول على مساعدات تتعدى ما هو متوقّع الحصول عليه من صندوق النقد".

ووقع لبنان اتفاقية مع مصر وسوريا في 21 حزيران 2022، لاستيراد 720 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المصري سنوياً عبر الأراضي الأردنية والسورية، في محاولة لتخفيف أزمة انقطاع التيار الكهربائي.

كما وقع اتفاقية مشابهة لاستجرار الكهرباء الأردنية عبر الأراضي السورية، لحل أزمة حادة في موارد الطاقة، والتي تصاعدت في السنوات الأخيرة إثر الانهيار المالي في لبنان.