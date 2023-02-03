موسم مزروعات مبشر في الغاب.. الهطولات المطرية أعطت جميع المزروعات إرواء لشهر كامل

أكد مدير عام الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب المهندس أوفى وسوف أن متوسط نسبة تنفيذ جميع المحاصيل الشتوية في الغاب بلغت حتى تاريخه 91% خلال الموسم الحالي، منها محاصيل القمح والشعير والشوندر السكري والخضار الشتوية والبقوليات والنباتات العطرية والطبية والبطاطا الربيعية.

وعلى سبيل المثال، بين وسوف أن نسبة تنفيذ الخطة لزراعة القمح بلغت 94 %، فيما بلغت نسبة تنفيذ الشوندر السكري 64%، كوننا مازلنا في منتصف الموسم، أما المحاصيل العلفية فبلغت 82%.

وذكر وسوف أن إجمالي المساحة المقررة للمحاصيل الشتوية في منطقة الغاب بلغت 64821 هكتار وزُرع منها 58962 هكتار، ما يبشّر بموسم جيد لجميع المزروعات لاسيما مع هطول الأمطار، ولفت إلى أن آليات الهيئة بدأت منذ بداية العام بتعزيل قنوات الري والمصارف المائية في مجال عملها بمسافة 19300 م في مواقع مختلفة من الغاب.

من جانبه أوضح مدير الثروة النباتية في الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب المهندس وفيق زروف أن الهطولات المطرية مؤخراً خلال الأيام الثلاثة الماضية أعطت جميع المزروعات رِيّاً لشهر كامل سواءً البعلية منها أم المروية، كما حسّنت النمو الخضري فيها، وتحدث “زروف” أن الأمطار ستوفّر حال استمرارها محروقاتٍ ونففاتٍ كثيرةً على الفلاحين، لاسيما في مسألة الري التكميلي في نيسان القادم.

إلى ذلك، ارتفع منسوب المياه في سد محردة الذي يغذي منطقة الغاب من 15 مليون و530 ألف متر مكعب إلى 15 مليون و660 ألف متر مكعب، فيما ارتفعت طاقة سد الرستن من 69 مليون و120 ألف متر مكعب من المياه إلى 70 مليون منها وهذا يفيد المياه الجوفية أيضاً حسب رئيس قسم الاستثمار في مديرية الموارد المائية في حماة الياس مقدسي .

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