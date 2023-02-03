منخفض جوي قطبي شديد البرودة يحمل أمطارا وثلوجا غزيرة

أفادت صفحة الأرصاد الجوية السورية على مواقع التواصل الاجتماعي عن وصول منخفض جوي قطبي المنشأ عميق و عالي الفعالية شديد البرودة و شامل يحمل كميات كبيرة من الأمطار لأغلب المناطق وثلوج غزيرة على بعض المناطق الشمالية والمرتفعات الجبلية المتوسطة.

كما أن الثلوج قابلة للتطور والرياح عاصفة والجليد والصقيع سيؤثر على سوريا بعدة جبهات بدءاً من ليلة الغد ولأيام عديدة.

كما تشير الخرائط الجوية على فعالية جوية قطبية على محافظات حلب وادلب وشمال الرقة والحسكة وعموم جنوب تركيا الأسبوع المقبل.

فيما يحذر أن الليلة القادمة ستكون باردة جداً على كافة مناطق سوريا, ويحذر من تشكل الصقيع على مناطق شمال وشمال شرق سوريا ومنطقة ريف حمص الجنوبي والقلمون والجليد على المرتفعات الجبلية.