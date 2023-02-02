المصرف التجاري.. 12 ألف شخص اقترضوا 104 مليارات ليرة في 2022

منح المصرف التجاري السوري نحو 12 ألف قرض شخصي خلال عام 2022، مقارنةً بـ5681 قرضاً شخصياً لعام 2021، وهو ما يمثل زيادة بمنح القروض الشخصية بمقدار 111%.

وبموجب البيانات المالية التي نشرتها إحدى الصحف المحلية، تجاوزت قيم هذه القروض (الشخصية) 104 مليارات ليرة، مقارنةً مع 36 مليار ليرة في عام 2021، وهو ما يمثل معدل زيادة في قيم القروض الشخصية بنحو 190%.

كما أظهرت البيانات أن معدل الزيادة في قروض العسكريين خلال العام الماضي، تجاوزت 469% عن عام 2021، حيث منح التجاري خلال العام الماضي، 14636 قرضاً مقارنة مع 2500 قرض في عام2021 ، وتجاوزت قيم القروض في عام 2022، 121 مليار ليرة.

ومنح التجاري العام الماضي 620 قرض شراء عقار بقيمة 41 مليار ليرة مسجلاً تراجعاً عن العام الذي سبقه بنحو 23%.

أما بالنسبة للودائع، تجاوزت ودائع القطاع العام (تحت الطلب) لدى المصرف التجاري العام الماضي، 2.2 ألف مليار ليرة بمعدل زيادة عن عام 2021، بنحو 40.8% وتخطت الودائع (لأجل) للقطاع العام خلال العام الماضي، 179 مليار ليرة بمعدل زيادة 9% عن العام 2021.

بينما كانت ودائع القطاع الخاص (تحت الطلب) خلال 2022، في التجاري نحو 967 مليار ليرة محققة زيادة عن ودائع العام 2021 بنحو 40.9% وهو بخلاف ودائع القطاع الخاص (لأجل) التي سجلت تراجعاً وفق بيانات التجاري عن العام الماضي بمعدل 3%، مقارنةً مع 2021.