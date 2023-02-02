إغلاق 7 محطات بحماة وتغريم مخابز ومعتمدين وباعة بـ 11 مليون ليرة

أغلقت مديرية التجارة الداخلية بحماة اليوم ، 7 محطات وقود لمدة 90 يوماً لارتكابها سابقاً مخالفات الاتجار بالمحروقات من رصيدها ونقص الكيل ، وهي:

الديب ، عزنك ، أبو قاسم ، تلتوت ، كيتلون ، خير بيك ، مهنا.

وبيَّنَ مديرها رياض زيود أن حماية المستهلك نظمت أيضاً العديد من الضبوط ، منها ضبط بحيازة لحوم فاسدة في مطعم ح.جواش موجودة ضمن البراد بقصد استخدامها في صناعة السندويش والوجبات ، وتم إتلاف الكمية البالغة 12 كغ.

وضبط بحق محطة محروقات العبر بمخالفة عدم جاهزية المولدة الكهربائية في المحطة.

وضبط بحق مخبز الخليل بقمحانة بنقص وزن ربطة خبز بمقدار 300غ ، وغرمت صاحبه بنحو 4 ملايين ليرة .

و 3 ضبوط بحق مخابز حماة الأول، بري وحربا، طريق مصياف لإنتاجها وتوزيعها خبزاً سيئ الصنع.

وضبطين بمخالفة تجميع البطاقات الإلكترونية بقصد الاتجار بالخبز لدي المعتمدين ف.السراقبي، س.عزكور، وضبط لعدم الالتزام بشروط نقل الخبز التمويني بحق ط.الغزولي.

وضبطين بمخالفة الاتجار بنحو 1000 ربطة من الخبز التمويني من خلال التلاعب بقطعها وفق البطاقة الإلكترونية ، بحق المعتمدين ك.حبق ،ع.صالح ، وغرمتهما بـ 4 ملايين ليرة.

وضبط لتقاضي بدل خدمات زائد لأجور النقل بحق م.شاهين، وضبط لتقاضي أسعار زائدة بحق س.الرحمون، و25 ضبطاً لعدم الإعلان عن الأسعار ، وعدم حيازة فواتير صحيحة ، وعدم منح فواتير للمواد الغذائية وغير الغذائية.

الوطن أون لاين