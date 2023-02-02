سكان دمشق يقطعون أشجار الحدائق العامة للتدفئة

انتشرت خلال الأيام الماضية وفي ظل انخفاض درجات الحرارة ونقص مادة المحروقات ظاهرة قطع الأشجار، بهدف المتاجرة بها لاستخدامها للتدفئة، ما يهدد الغطاء النباتي والحدائق العامة.

مدير مديرية الحدائق في محافظة دمشق المهندس سومر فرفور أوضح أن ظاهرة قطع الأشجار في المدينة غير صحيحة، وتضر بالبيئة ونعمل قدر الإمكان على منعها، مشيراً إلى أنه تم تنظيم أكثر من مئة ضبط مخالفة قطع أشجار وضبط أربع مستودعات للأخشاب غير النظامية في المدينة.

وبين فرفور أنه ستتم محاسبة كل من تسول له نفسه بقطع الأشجار في دمشق، ونعمل على مدار اليوم لمراقبة الحدائق العامة، والتي يتجاوز عددها ألف حديقة، لافتاً إلى أن عقوبة من يقطع الأشـجار الحراجية في الطرقات والأماكن العامة، وحتى الخاصة منها السجن من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة مالية بين 500 ألف إلى مليوني ليرة.

وتابع فرفور: المديرية تنظم حملات يومية للعديد من المناطق في المدينة، مؤكداً بأن من يقوم بقطع الأشجار هدفه الأساسي هو المتاجرة، لبيعها بأسعار عالية للمواطنين في ظل النقص الحاصل في مادة المحروقات.

ودعا فرفور المواطنين للمساعدة والتبليغ عن أي ظاهرة لقطع الأشجار لأن المسؤولية جماعية والكل شريك في حماية الغطاء النباتي، مؤكداً بأن المديرية جاهزة لتقلي الاتصالات للتبليغ عن أي ظاهرة قطع للأشجار في أي منطقة من المناطق بالمدينة وأحيائها وبأي ووقت كان، وستكون موجودة فور التبليغ خلال مدة أقصاها نصف ساعة من خلال الاتصال على رقمي الموبايل /0930305640/ و /0930305347/ والهاتف الأرضي /2126030/.

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