تنين بحري يضرب مناطق بطرطوس والخسائر فادحة

خسائر فادحة خلفها التنين البحري الذي ضرب مناطق الهيشة وسهل ميعار شاكر والمنطار بمحافظة طرطوس ظهر أمس الأربعاء،نتيجة الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة والغيوم الداكنة التي شهدتها المنطقة.

رئيس دائرة صندوق الجفاف والكوارث الطبيعية بزراعة طرطوس الدكتور حيدر شاهين أوضح بأن التنين ألحق أضراراً بالغة بالمزروعات المحمية أغلبها ( بندورة -خيار -كوسا – بندورة)،وقد تباينت الأضرار بين الجزئي والكلي ( شرائح نايلون- هيكل معدني ومحصول) وأضرار مادية كبيرة جداً.

مشيراً إلى أنه حتى هذه الساعة ما زالت كوادر مديرية الزراعة وصندوق الكوارث الطبيعية وخبير التأمين يقومون بحصر الأضرار الأولية الناجمة عنه، رغم الظروف المناخية الصعبة والأمطار الغزيرة.

وطالب شاهين المزارعين بضرورة المبادرة فوراً للتأمين على محاصيلهم الزراعية والحصول على وثيقة التأمين الزراعي، فالمزارع غير المؤمن على محصوله لن يتم التعويض على خسائره مهما بلغت.

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