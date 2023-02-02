السودان في طريقه للتطبيع مع الاحتلال

تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء أمس الأربعاء، أنّ "السودان في طريقه للتوقيع رسمياً" على اتفاقيات التطبيع مع "إسرائيل".

ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان السودان في الطريق للانضمام إلى اتفاقيات التطبيع الآن و"بشكل رسمي"، أجابت غيلي كوهين، المعلقة السياسية في قناة "كان" الإسرائيلية، بـ"نعم"، مؤكدة أنه "من المتوقع أن يكون الأمر رسمياً، والسودان في الطريق إلى ذلك".

وأوضحت كوهين أنّ "هذا الموضوع طرح في محادثات وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن في إسرائيل، وفي لقاءات سابقة أجراها مسؤولون أمريكيون مع كل القيادة السياسية، من نتنياهو إلى الرئيس هرتسوغ ووزير الخارجية كوهين ومسؤولين آخرين".

وأضافت بأن " إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية معنيتان بتوسيع اتفاقيات التطبيع، وفي هذه الحالة، فإنّ السودان أعلن أنّه ينوي الانضمام إلى الاتفاقيات، لكن لم يحصل توقيع رسمي، وقد تعرقل ذلك بسبب المفاوضات الطويلة مع الولايات المتحدة الأميركية، وعدم الاستقرار في السودان".

ويراهن القادة العسكريون الممسكون بزمام السلطة في السودان، والذي يمرّ بأزمات اقتصادية وأمنية وسياسية، على أنّ التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي قد يعزز سلطتهم.