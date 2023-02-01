رجل يقتل امرأة بغاز سفري
تمكن فرع الأمن الجنائي بحلب من كشف ملابسات قضية قتل سيدة خمسينية والقبض على الفاعل خلال أيام.
وذكرت “وزارة الداخلية” أنه ” في الساعة 5 من تاريخ ٢٤ /١ /٢٠٢٣ أخبر فرع الأمن الجنائي بحلب من قسم شرطة السكري بوجود جـثة لامرأة تدعى (غصون. م) تولد ١٩٦٧ تعرضت للضـرب بآلة حـادة على رأسها.
بالتحقيقات، تبيّن أن سبب الوفـاة هو الأذية الدماغية والنـزف الدماغي التاليان لكسور عظام الجمجمة و رضوض متعددة على الرأس.
وبتاريخ ٢٩ / ١/ ٢٠٢٣ تمكن الفرع من كشف ملابسات الجـريمة وإلقاء القبض على القـاتل المدعو (محمد. ن) تولد ١٩٩٥ وأقر بإقدامه على الدخول إلى منزل المغدورة بقصد السرقة وقام بضـربها بواسطة /غاز سفري/ على رأسها وتفتيش المنزل ولم يعثر على مصاغ سوى خاتم ذهبي كان بحوزتها قام بسرقته، ثم قام ببيعه لصائغ في محلة الأعظمية الذي أُلقي القبض عليه أيضاً وتم استرداد الخاتم الذهبي.
نظم الضبط اللازم والتحقيقات لا تزال مستمرة.
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