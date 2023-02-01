اتفاق عراقي سوري خاص بمنفذ القائم

أعلنت محافظة الأنبار العراقية، عن السماح بعبور العراقيين إلى سوريا، ودخول سيارات شحن البضائع القادمة عبر منفذ القائم الحدودي.

وقالت مستشارة محافظة الأنبار لشؤون المنافذ الحدودية، وممثلة محافظة الأنبار بمجلس هيئة المنافذ الحدودية، سعاد جاسم زيدان العامري لوكالة الأنباء العراقية: إنه “بحسب الاتفاقية العراقية السورية، تم الاتفاق على دخول سيارات شحن نقل البضائع عبر منفذ القائم الحدودي للسيارات السورية إلى العراق لمن يمتلك سائقها فيزا متعددة”.

وأضافت إنه “تم السماح أيضاً للسيارات العراقية بالدخول إلى سوريا”، لافتة إلى أن “الأولوية تشمل الشاحنات المحملة بالبضائع سريعة التلف، كالفواكه والخضار والمواد الغذائية الأخرى”.