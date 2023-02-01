كيلو اللحم الأحمر بـ75 ألف ليرة بسبب التهريب

أكد رئيس جمعية اللحامين في حلب محمد رياض جمال، وجود خلل كبير في مسألة تسعير اللحوم الحمراء، علماً أن التهريب عامل أساسي في رفع الأسعار.

وأضاف جمال في تصريح صحفي، أن ارتفاع أسعار العلف وأجور النقل والطاقة، بما في ذلك الاشتراك بالأمبيرات لتأمين عمل محال بيع اللحوم، انعكس على ارتفاع التكاليف والأسعار.

يشار إلى سعر كيلو اللحم الأحمر وصل لأكثر من 50 ألف ليرة، وبأسعار أعلى لبعض الأصناف مثل الهبرة والشرحات والموزات والتي تجاوزت مبلغ 75 ألف ليرة للكيلو الواحد.

بينما الفروج، بلغ سعر الشرحات منه نحو 35 ألف ليرة، وكيلو الشاورما وصل إلى أكثر من 80 ألف ليرة، وقارب سعر فروج البروستد الـ70 ألف ليرة، فيما تراوحت أسعار الوجبات السريعة ما بين 30-35 ألف ليرة