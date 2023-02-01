أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية المصرية، عبر مجلتها الرسمية، إقامة أول قداس لعيد الميلاد في السعودية برعاية كاملة من سلطات المملكة.

جاء ذلك في بيان بالعدد الأخير من مجلة "الكرازة" الناطقة بلسان الكنيسة، والذي نشرته صفحة المتحدث باسم الكنيسة، عبر فيسبوك.

وجاء في البيان أن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، كلّف الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة بزيارة الأقباط المصريين المقيمين في السعودية.

وأضاف أن "هذه الزيارة، استمرت لمدة شهر، وانتهت بإقامة قداس ليلة عيد الميلاد المجيد حسب التقويم الشرقي مساء 6-7 كانون الثاني 2023، وذلك للمرة الأولى في تاريخ المملكة".

وكان مستشار للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، قال في تصريحات لصحيفة "إيكونوميست" البريطانية في آب من عام 2018، إن "السلطات في المملكة تعتبر مسألة افتتاح كنيسة في المملكة العربية السعودية مسألة وقت".