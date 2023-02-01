إغلاق الموانئ السورية حتى إشعار آخر

شهدت معظم المناطق السورية أمس هطلات مطرية غزيرة بما فيها العاصمة دمشق، حيث تتأثر البلاد بمنخفض جوي بدأ من المناطق الساحلية وامتد تدريجياً نهار أمس إلى أغلب مساحة البلاد، في حين شهدت المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 1400 متر تساقطاً للثلوج مثل جبال القلمون واللاذقية والسويداء.

المتنبئ الجوي محمد طول توقع أن تتجدد الفاعلية الجوية اعتباراً من اليوم، حيث يبلغ المنخفض ذروته مع التوقعات بتساقط أمطار غزيرة تبدأ منذ ساعات الصباح في المناطق الساحلية مترافقة بعواصف رعدية، وخلال ساعات النهار ستكون في أغلب المناطق، على حين من المتوقع أن يكون هناك تدنٍ للهطل الثلجي على المرتفعات الجبلية إلى نحو 1100 متر.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة بين طول أنه من المتوقع بأن يكون هناك انخفاض ملموس عليها وستكون أقل من المعدل ما بين درجتين إلى ثلاث درجات خلال ساعات النهار، وخلال الليل ستكون قريبة من الصفر في أغلب المناطق.

وحذر طول من سرعة الرياح وتوقع أن تكون هناك هبات تتجاوز سرعتها 80 كيلو متراً في الساعة في بعض الأحيان، وتؤدي سرعة هذه الرياح بأن يكون البحر متوسطاً إلى عالٍ في ارتفاع الموج، مشيراً إلى أن المنخفض من المتوقع أن ينتهي الخميس القادم وينحسر نحو المنطقة الشرقية ومن ثم تشهد الأجواء استقراراً يوم الجمعة ليبدأ مع ساعات ظهر السبت مقدمات لمنخفض قطبي جديد أشد برودة من الحالي.

من جهتها أعلنت المديرية العامة للموانئ في وزارة النقل عن إغلاق موانئ « جبلة- بانياس- أرواد» وميناءي الصيد والنزهة في اللاذقية وطرطوس اعتباراً من مساء أمس وحتى إشعار آخر نظراً للظروف الجوية السائدة.

إدارة المرور في وزارة الداخلية وحسب ما نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية على «فيسبوك» نصحت بدورها السائقين باستعمال الأنوار الخاصة بالضباب وتفقد المكابح وتخفيف السرعة عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق والقيادة بحذر تفادياً لوقوع الحوادث.