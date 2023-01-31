كشف ملابسات جريمة قتل في محافظة درعا

أخبر أحد أهالي بلدة (القنية) التابعة لمنطقة الصنمين في محافظة درعا بالعثور على جثة زوجة ابن شقيقه المغدورة (ولاء . م) ضمن منزل زوجها وكانت الجثة مقيدة الأيدي بواسطة حبل ومكممة الفم بواسطة قطعة قماشية.

وعلى الفور توجهت دورية من مركز الأمن الجنائي وشرطة منطقة الصنمين إلى مكان الجريمة وحضرت هيئة الكشف الطبي الشرعي والقضائي وتبين أن سبب الوفاة ناجم عن الخـ.نق بسبب الضغط على العنق، ومن خلال التحري وجمع المعلومات تم الاشتباه بشقيق زوج المغدورة المقيم معها ضمن المنزل مع عائلته وهو المدعو (عاصم . هـ) وتم إلقاء القبض عليه وعثر بحوزته على مصاغ ذهبي مع جوال عائد للمغدورة، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على قتل المغدورة، حيث دخل إلى غرفة نومها مستغلاً ذهاب زوجها إلى العمل بقصد سرقتها وعندما قامت بالصراخ عليه وضع يده على أنفها لكي لا تصرخ ثم قام بخنـ.قها من عنقها بواسطة قطعة قماشية حتى فارقت الحياة.

تم تسليم الجـثة لذويها ليتم دفنها أصولاً ، وسيتم تقديم المقبوض عليه إلى القضاء لينال جزاءه العادل.

وزارة الداخلية السورية