فوائد البيض لأوعية القلب

تعتبر أمراض القلب والأوعية الدموية من أكثر مسببات الوفاة حول العالم، وترتبط بشكل كبير بارتفاع الكوليسترول، الذي يرتبط بدوره بالأطعمة التي نتناولها، وعلى رأسها البيض، الذي حذرت دراسات سابقة من تأثيره السلبي المحتمل، لكن دراسة جديدة أكدت على فوائده لصحة القلب.

مخاطر أمراض القلب الوعائية

تشير الأمراض القلبية الوعائية إلى أي حالات تؤثر على القلب أو الأوعية الدموية، والتي تعد من الأسباب الرئيسي للوفاة والعجز في الكثير من الدول.

وقالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا، إن "الأدلة تشير بقوة إلى أن ارتفاع الكوليسترول في الدم يمكن أن يزيد من خطر تضييق الشرايين (تصلب الشرايين) والنوبات القلبية والسكتة الدماغية".

وأوضحت مؤسسة القلب البريطانية أيضا أن الكثير من "الدهون الضارة" ومواد أخرى، يمكن أن تشكل رواسب (لويحات) تتراكم في الشرايين.

ويزيد هذا من خطر الإصابة بأمراض، مثل أمراض القلب التاجية والنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

ومن المعروف على نطاق واسع أنه يمكن التقليل من المخاطر عن طريق تقليل كمية الأطعمة الدهنية التي تتناولها، مع زيادة تناول الفواكه والخضروات.

تفاصيل التجربة

وجدت دراسة نُشرت في مجلة "Nutrients Journal"، أن تناول ما بين بيضة واحدة و3 بيضات أسبوعيا، "يبدو أنه يحمي" من المرض.

وأجريت الدراسة على أكثر من 3 آلاف بالغ، ووجدت أن من تناولوا هذه الكميات كانوا أقل عرضة بنسبة 60 في المائة، للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وشارك 3042 رجلا وامرأة من اليونان في التجربة، حيث تم ملء استبيان حول عدد البيض الذي تناولوه في الأسبوع، إما كليا أو كجزء من وصفة.

وبعد مرور عقد من الزمان، أصيب 317 منهم بأمراض القلب والأوعية الدموية.

النتائج

توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، شملت:

الأشخاص الذين يأكلون بيضة واحدة أو أقل في الأسبوع، معرضون للإصابة لأمراض القلب الوعائية بنسبة 18 في المائة.

أما الذين يستهلكون من بيضة واحدة إلى 4 بيضات أسبوعيا، لديهم معدل إصابة بنسبة 9 بالمئة.

بينما أولئك الذين يتناولون 4 إلى 7 بيضات أسبوعيا، تبلغ النسبة لديهم 8 بالمئة.

من أكلوا بيضة واحدة إلى 3 بيضات أسبوعيا، لديهم خطر أقل بنسبة 60 في المائة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

من تناولوا 4 إلى 7 بيضات، لديهم مخاطر أقل بنسبة 75 في المائة.

ومع ذلك، عند النظر في تناول الأحماض الدهنية المشبعة المحتملة (SFA)، استنتج الباحثون أن تناول بيضة واحدة إلى 3 بيضات في الأسبوع كان "أكثر أمانا".

البيض "المثير للجدل"

وأقر مؤلفو الدراسة كيف يمكن أن يكون النقاش حول البيض والصحة "مثيرا للجدل"، محذرين من أن استهلاك البيض "يجب أن يقترن بنظام غذائي صحي، يتميز باستهلاك منخفض من الأحماض الدهنية المشبعة"، للحصول على فوائده.