نحو مليار و800 ألف ليرة أرباح الشركة العامة لصناعة الزيوت النباتية في حلب

أكد مدير الشركة العامة لصناعة الزيوت النباتية في حلب محمد رامي فخرو ، أنها تبيع منتجاتها بسعر أقل من السوق وتطرح منتجاتها في مؤسسات التدخل الإيجابي، مشيرا إلى أن أسعارها تقل عن السوق بحدود 40%.

وأضاف أن لتر الزيت يباع في صالات السورية للتجارة بـ10500 ويباع بصالة الشركة بأقل بـ500 ليرة، بينما لا يباع أي نوع زيت في الأسواق بأقل من 15 ألف ليرة.

وأكد أنّ تسعير الزيت عادة يتم بالتنسيق مع الشركة العامة للصناعات الغذائية، لذا يتوقع أن تصدر تسعيرة بناء على دراسة التكاليف قريباً، مضيفا: أياً كانت التسعيرة فسيكون هناك دور وتدخل إيجابي في السوق.

وبيّن فخرو لصحيفة تشرين، أن الطاقة الإنتاجية للشركة تبلغ 206 آلاف طن بذور قطن تنتج 40 ألف طن سنوياً، لكن بسبب الظروف الحالية، بلغت كمية بذور القطن المستلمة 2472 طناً عصراً وإنتاجاً، نتج عنها زيت قطن مكرر 166 طناً، وكسبة بـ193 طناً بيعت بشكل كامل إلى المؤسسة العامة للأعلاف، إضافة إلى إنتاج 182 من مادة اللنت بيع مخزون العام الفائت من هذه المادة بشكل كامل.

وعن أرباح الشركة خلال الفترة الماضية لفت فخرو، إلى أن الشركة حققت أرباحاً صافية تبلغ ملياراً و800 ألف، في حين بلغت كمية المبيعات الإجمالية من مادة الزيت والكسبة واللنت 6239118 لغاية نهاية العام الفائت.