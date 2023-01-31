ما هي آثار توقف اللب الداخلي للأرض عن الدوران؟

قبل أيام، صدرت دراسة أشارت إلى أن اللب الداخلي للأرض ربما يكون قد توقف عن الدوران بشكل مؤقت، ويمكن أن يتجه الآن إلى الاتجاه المعاكس، ليذهب بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى القول: "ها هي الشمس ستشرق من مغربها"، وبعضهم اعتبر هذا دليلاً على اقتراب نهاية العالم.

في البداية، أصدر الباحثون بمختبر "SinoProbe" في جامعة "بكين" دراسة كانت خلاصتها أن اللب الداخلي لكوكب الأرض ربما توقف عن الدوران خلال العقد الماضي، وربما يكون دورانه في طور الانعكاس بالوقت الحالي، حيث يقول الباحثون إن البيانات من عام 1964 إلى 2021 تشير إلى العثور على زلازل متكررة قوية، بما يكفي لإنتاج موجات زلزالية يمكن أن تخترق النواة الداخلية للأرض.

وعند دراسة طبيعة تلك الموجات على مدى سنوات اتضح من الرسوم البيانية للزلازل وجود انعكاس شبه كامل للموجات الزلزالية على دوران النواة، وبالتالي سرعة النواة تفرق عن سرعة القشرة الخارجية.

الدراسة أضافت أنه كلما زاد الدوران الفائق للنواة، كان طول اليوم أقصر والعكس صحيح أيضاً، لكن الحديث هنا عن مدة زمنية تقاس بـ "ميكرو ثانية" أي أقل من رمشة عين.

وفحصت الدراسة عقوداً عدة من البيانات بحثاً عن أنماط في دوران النواة الداخلية للأرض، كما تبين أن اللب الداخلي توقف عن الدوران، مقارنةً بحركة المواد السائلة داخل طبقة الوشاح الأرضي بين عامي 2009 و2020، موضحةً أن الوشاح واللب الداخلي كلاهما غير متجانسين بدرجة كبيرة، لذا فإن الجاذبية تعمل على سحب اللب الداخلي إلى موضع التوازن وهو ما يسمى باقتران الجاذبية، مما يدفع اللب الداخلي إلى تغيير اتجاهه، إضافةً إلى أن العوامل الخارجية المتمثلة في الموجات الزلزالية، هي التي أثرت في إحداث فرق بالسرعة بين قشرة الأرض ونواتها، فمن الممكن جداً أن يحدث تغير عكسي باتجاه الدوران للاتجاه الذي يحصل الآن.

وتوقعت الدراسة أن تبدأ دورة الدوران العكسية للب الأرض من الشرق إلى الغرب في حوالي عام 2040، لكن العلماء أكدوا أنه على الرغم من أن دوران اللب يؤثر على سطح الكوكب، إلا أن هذا التغيير لن يعرض البشر للخطر أو يشكل أي مخاطر على الكوكب.