ينافس الموز.. البصل بـ6 آلاف ما السبب ؟!

كشف رئيس اتحاد غرف الزراعة “محمد كشتو” أن سبب الارتفاع الحاصل بسعر البصل في الأسواق السورية هو قلة عرض المادة، والموجود حالياً هو البقايا من المادة التي تم تخزينها في البرادات، مشيراً إلى أن موعد موسم البصل يحتاج إلى شهر ونصف الشهر من الآن لتبدأ أعمال ضخه بالأسواق.

وأشار “كشتو” إلى أن تخزين كميات من مادة البصل خلال الموسم الماضي في البرادات كان قليلاً، وذلك بسبب وضع الكهرباء وشحّ المحروقات، متوقعاً أن يشهد سعر المادة انخفاضاً منتصف شهر آذار حينما يبدأ موعد الموسم.

يذكر أن سعر كيلو البصل وصل في الأسواق السورية إلى 6 آلاف ليرة، وليقترب سعره من سعر الموز.

تشرين