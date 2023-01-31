فرع الأمن الجنائي يكشف تفاصيل سرقة ألواح طاقة شمسية عائدة لجهة حكومية

31-01-2023

فرع الأمن الجنائي يكشف تفاصيل سرقة ألواح طاقة شمسية عائدة لجهة حكومية

بعد تعرض أكثر من / 530 / لوح طاقة شمسية و/ 48 / جهاز إنارة طرقية تقدر قيمتهم بمئات ملايين الليرات السورية عائدين لجهة حكومية من ضمن مستودع في مدينة عدرا الصناعية، ونتيجة البحث والتحري عن السارقين من قبل فرع الأمن الجنائي في ريف دمشق  تمكن الفرع المذكور من معرفة أحد السارقين وقام بإلقاء القبض عليه وهو المدعو (احمد . ش) وبتحري منزله عثر فيه على قسم من الألواح المسروقة ،وبالتحقيق معه اعترف بشراء هذه الألواح من شقيقه المتواري الذي يعمل في عدرا الصناعية ويقوم ببيعه الألواح بثمن أقل من ثمنها الحقيقي.

تم استرداد قسم من الألواح المسروقة ومازالت الأبحاث مستمرة حتى إلقاء القبض على جميع المتورطين في القضية وسيتم تقديمه إلى القضاء المختص.

وزارة الداخلية السورية

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