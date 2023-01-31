قوانين أوروبية لتشريع تناول الحشرات المجففة

أقر الاتحاد الأوروبي قوانين جديدة تسمح باستخدام الصراصير المنزلية ويرقات الدودة القشرية كغذاء لشعوب دول الاتحاد.

و بحسب ما اشارت "العربية.نت" فقد بدأ تطبيق هذه اللوائح الجديدة منذ الثلاثاء، وتشمل استخدام الصراصير المجمدة أو المجففة أو في صورة مسحوق. أما يرقات الدودة القشرية، فسمح باستخدامها في الطعام منذ الخميس الماضي.

وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق على قواعد مماثلة بشأن اعتبار الجراد المهاجر ويرقات الدودة الصفراء من أصناف الطعام للبشر.

وتبحث المفوضية الأوروبية حاليا 8 طلبات إضافية لترخيص تناول الحشرات كغذاء.

ويجب أن يحمل غلاف الأطعمة التي تحتوي على الحشرات في الاتحاد الأوروبي، على إشارة إلى ذلك، تشمل اسم نوع الحشرة.

ووفق تقييم المفوضية الأوروبية، فإن صراصير المنزل ويرقات الديدان القشرية آمنة للاستهلاك الآدمي. ولكن، قد تشكل خطرا على الأشخاص الذين يعانون من الحساسية الغذائية. وتعتبر الحشرات غنية بالبروتين، وهي جزء من الأكلات الشائعة في العديد من الدول.

وبدورها سمحت السلطات الصحية في إسبانيا، بطرح نوع جديد من الأطعمة، يُصنع من مسحوق صراصير الليل.

وأفادت وسائل إعلام إسبانية، بأن التصريح الصحي يسمح بشراء وبيع مسحوق صراصير الليل منزوع الدهن جزئيا.

وبعد المصادقة على القانون وصدوره في الجريدة الرسمية، سيصبح رسميا وساري المفعول. وتم إدراج هذا الغذاء بناء على طلب قدمته شركة Cricket One Co. Ltd في تموز/يوليو 2019

واعتبرت هيئة سلامة الأغذية الأوروبية "EFSA" أن الطعام المصنوع من مسحوق صراصير الليل، آمن في استخدامات. مثل دقيق الخبز واللفائف متعددة الحبوب والبسكويت وأعواد الخبز وألواح الحبوب والبسكويت والمكرونة والبيتزا والبطاطس المقلية.

يُذكر أن دراسات علمية كانت قد أكدت أن الحشرات قد تكون البديل المثالي للبروتين، في المستقبل، لاحتوائها على عناصر غذائية عالية القيمة.