تغريم معتمدين ومخابز في حماة بـ 18 مليون ليرة

30-01-2023

تغريم معتمدين ومخابز في حماة بـ 18 مليون ليرة

نظمت حماية المستهلك اليوم نحو 22 ضبطاً بمخالفة الاتجار بـ 4000 ربطة من الخبز التمويني، من خلال التلاعب بقطع البطاقة الإلكترونية، بحق المعتمدين: (ف.طهماز ، ج.العلي ، ف.الخليل ، ع.الأركي ، م.خليف  ، ع.جنيد ، ع.ناصيف ، ح.حبابو ، ع.العبيد ، م.السوس ، ف.البكور ، م.السليمان ، ح.مكاوي ، م.ميهوب ، خ.علي ، ف.مدني ، أ.الأحمد، ز.زيدان ، م.عطار ، ح.حكواتي ، خ.حوا ،ز.المير)، وغرمتهم بنحو 13 مليون ليرة.

وبيَّن مدير التجارة الداخلية بحماة رياض زيود لـ " الوطن أون لاين " أن الدوريات نظمت أيضاً ضبطاً بحق محطة محروقات حنجور بمخالفة عدم وجود سجل توزيع مازوت المخابز.

وضبطاً بحق معمل حورية للبلاستيك بمخالفة عدم وجود بيانات على المنتجات المصنعة المعدة للبيع.

وضبطين بحق مخبزي (الطيبة النونة، الموعة الشعبان) بمخالفة إنتاج وتوزيع خبز سيئ الصنع.

وضبطاً بحق مخبز حنجور بمخالفة نقص وزن ربطة الخبز وغرمت صاحبه بنحو 2.5 مليون ليرة.

وضبطاً بمخالفة حيازة وعرض مواد تجميل منتهية الصلاحية بحق أ.حشيش، وتم إتلاف الكمية أصولاً .

وضبطاً بمخالفة حيازة مواد زيت نباتي مجهول المصدر، بحق م.موسى وصادرت الكمية.

وضبطاً لذبح إناث العواس خارج المجزر البلدي بحق أ.الصباغ ، و تمت مصادرة الكمية وتسليمها للسورية للتجارة.

و20 ضبطاً لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حيازة فواتير صحيحة، وعدم منح فواتير للمواد الغذائية وغير الغذائية.

الوطن أون لاين 

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...