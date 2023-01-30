تغريم معتمدين ومخابز في حماة بـ 18 مليون ليرة

نظمت حماية المستهلك اليوم نحو 22 ضبطاً بمخالفة الاتجار بـ 4000 ربطة من الخبز التمويني، من خلال التلاعب بقطع البطاقة الإلكترونية، بحق المعتمدين: (ف.طهماز ، ج.العلي ، ف.الخليل ، ع.الأركي ، م.خليف ، ع.جنيد ، ع.ناصيف ، ح.حبابو ، ع.العبيد ، م.السوس ، ف.البكور ، م.السليمان ، ح.مكاوي ، م.ميهوب ، خ.علي ، ف.مدني ، أ.الأحمد، ز.زيدان ، م.عطار ، ح.حكواتي ، خ.حوا ،ز.المير)، وغرمتهم بنحو 13 مليون ليرة.

وبيَّن مدير التجارة الداخلية بحماة رياض زيود لـ " الوطن أون لاين " أن الدوريات نظمت أيضاً ضبطاً بحق محطة محروقات حنجور بمخالفة عدم وجود سجل توزيع مازوت المخابز.

وضبطاً بحق معمل حورية للبلاستيك بمخالفة عدم وجود بيانات على المنتجات المصنعة المعدة للبيع.

وضبطين بحق مخبزي (الطيبة النونة، الموعة الشعبان) بمخالفة إنتاج وتوزيع خبز سيئ الصنع.

وضبطاً بحق مخبز حنجور بمخالفة نقص وزن ربطة الخبز وغرمت صاحبه بنحو 2.5 مليون ليرة.

وضبطاً بمخالفة حيازة وعرض مواد تجميل منتهية الصلاحية بحق أ.حشيش، وتم إتلاف الكمية أصولاً .

وضبطاً بمخالفة حيازة مواد زيت نباتي مجهول المصدر، بحق م.موسى وصادرت الكمية.

وضبطاً لذبح إناث العواس خارج المجزر البلدي بحق أ.الصباغ ، و تمت مصادرة الكمية وتسليمها للسورية للتجارة.

و20 ضبطاً لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حيازة فواتير صحيحة، وعدم منح فواتير للمواد الغذائية وغير الغذائية.

الوطن أون لاين