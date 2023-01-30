إحباط مخطط لتنظيم "داعش" في لبنان

نشرت صحيفة الأخبار اللبنانية تفاصيل عملية، قام بها جهاز الأمن العام اللبناني الشهر الماضي، أدت إلى إحباط هجـمات وتفـجيرات كانت تخطط لها خلية تتبع لتنظيم "داعش":.

وقالت الصحيفة إن الأمن العام أوقف في 27 كانون الأول الماضي خمسة لبنانيين في منطقة الشمال يشتبه في تأليفهم خليةً تابعة للتنظيم، جميعهم من سكان منطقة المنكوبين في طرابلس.

ونقلت الصحيفة محضر اعتراف لأحد الموقوفين، أكد فيه تخطيط الخلية لتفجير مستشفى الرسول الأعظم ومسجد بمسيّرة مفـخخة في بيروت، إضافة إلى هجوم على كنيسة وعدة أهداف في جبل محسن في طرابلس.

وبحسب محضر التحقيق، فإن معظم الموقوفين من عائلات لها تاريخ طويل من التورّط مع جماعات إرهـابية، وبعضهم قـاتل في سوريا، وأمضى سنوات من السجن في لبنان بتهم الانتماء إلى جماعات إرهـابية، باستثناء المتّهم الرئيسي.

وأشارت الصحيفة إلى قيام الخلية بتجنيد أشخاص غير "محروقين" أمنياً، حتى إذا ما وقعوا في قبضة الأجهزة الأمنية يتم إنكار الصلة، كما في حالة المتهم الرئيسي.

وتجري محاكمة الموقوفين بتفويض من المحكمة العسكرية، بجرم التخطيط لتنفيذ أعمال أمنية داخل الأراضي اللبنانية.