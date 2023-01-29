29-01-2023
طائرة ركاب تتعرض لصاعقة وتهبط بسلام
أفادت وسائط إعلام تركية بأن صاعقة ضربت طائرة من طراز «آنادولوجيت» أثناء هبوطها في مطار أنطاليا، من دون وقوع إصابات.
ونشرت وسائط الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة تعرض الطائرة لصاعقة في أثناء عاصفة مطرية فوق أجواء مدينة أنطاليا.وتشهد مدينة أنطاليا طقساً عاصفاً منذ مساء الجمعة
وأصدرت المقاطعة تنبيهاً بإشارة برتقالية بسبب العواصف الرعدية والعواصف في البحر والرياح بقوة الأعاصير. وفي مقاطعة كيمير، وصلت سرعة الرياح إلى 153 كم/ ساعة. وتجاوز ارتفاع الأمواج في البحر في بعض الأحيان 5 أمتار.
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