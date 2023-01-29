3 قتلى ومئات الجرحى جراء زلزال مدمّر شمال غرب إيران

أعلن حاكم محافظة أذربيجان الغربية الواقعة شمال غرب إيران، محمد صادق معتمديان، الأحد، عن ارتفاع ضحايا الزلزال الذي ضرب المحافظة إلى 3 قتلى، مشيراً إلى أن الإصابات وصلت إلى 440 شخصاً.

وقال معتمديان في حديثه لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية، إنه "حسب التقديرات الأولية، تضررت أكثر من 70 قرية في هذا الزلزال"، مبيناً أن "جهود الإغاثة مستمرة في المناطق المتضررة ".

وأضاف أن 20-50٪ من المنازل السكنية في مدينة خوي بمحافظة أذربيجان الغربية تضررت جراء الزلزال.

وكانت وكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية، نقلت عن مصادر طبية إن عدد القتلى قد وصل إلى سبعة أشخاص، لكن قامت بحذف هذا الخبر بعد دقائق من موقعها الرسمي.

وفي وقت سابق أعلنت مصادر طبية إيرانية، عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة 300 بجروح جراء الزلزال.

وكانت وسائل الإعلام الإيرانية والمركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل قد أكدوا أن زلزالا بقوة 5.9 درجة ضرب منطقة حدودية بين تركيا وإيران، مما أسفر عن تدمير منازل في مدينة خوي عاصمة إقليم غرب أذربيجان.

ونقلت وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء عن المتحدث باسم خدمات الطوارئ مجتبى خالدي قوله إن "حجم الدمار الذي لحق بالمنازل والأبنية في مدينة خوي كبير نسبيا".

وقال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن قوة الزلزال بلغت 5.6 درجة، بينما ذكرت وسائل إعلام إيرانية أنه سجل 5.9 درجة.

ونقل الإعلام الإيراني عن مسؤولي الطوارئ الإيرانيين قولهم إنه جرى إرسال فرق الإنقاذ إلى المنطقة، ووُضعت المستشفيات في حالة تأهب.

وأبلغ مسؤول في خدمات الطوارئ التلفزيون الرسمي أن الجليد يتساقط في بعض المناطق التي ضربها الزلزال وسط درجات حرارة تصل إلى التجمد، فضلا عن انقطاع الكهرباء عن بعض المناطق.