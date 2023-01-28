انفصال بيكيه وشاكيرا في أسئلة امتحان اللغة الإنكليزية

أثارت أسئلة امتحان واردة بمقرر اللغة الإنكليزية لطلبة السنة التحضيرية اليوم جدلاً كبيراً بين الطلاب لجهة نوعية الأسئلة الواردة في المقرر.

هذا وتضمنت عدد من الأسئلة مواضيع تخص (انفصال بيكيه وشاكيرا، وعن جوازات السفر السورية وعن شهرة رواية لمؤلف أميركي صدرت روايته منذ أيام، وأخيراً سؤال عن نوع فستان ماريا).

واستغرب عدد من الطلاب وجود تعقيدات بنوعية الأسئلة، سيما وأن شريحة منهم على غير معرفة بحبيبة بيكيه الجديدة ومن هي "ماريا" ؟، وبالتالي سيتعذر الإجابة على هذه النوعية من الأسئلة.

وللتوضيح تواصلنا مع المعنيين في وزارة التعليم العالي ليوضح مصدر مسؤول فيها، أن اللغة الانكليزية الموضوعة كمقررات في السنة التحضيرية الطبية هي بنفس مستوى الثانوية العامة أو أعلى منها بقليل، مضيفا: بنفس الطريقة تشمل الأسئلة في اللغة بالثانوية مواضيع عامة كأن تكون عن ممثلين وفنانين. وأكد المصدر أن الأسئلة في مقرري اللغة الانكليزية تقسم إلى (Reading- Writing- Grammar- Vocabulary) ومن الطبيعي أن يتم انتقاء نصوص عامة لقياس مهارة الطالب التي اكتسبها خلال الفصل والتي كان هدفها الأساسي اكساب القدرة على فهم واستخلاص الأفكار من النصوص ليستطيع بعدها الاستفادة من الكتب المرجعية بالشكل الأمثل. وختم المصدر بالقول: إن اللغة الانكليزية هنا هي لغة لغير المختصين كخطوة أولى قبل دخوله للمجالات الاختصاصية الطبية والتي في لوائحها هناك مقررات لغة اختصاصية أو مصطلحات كما يتم تسميتها.

الوطن