ما الذي يمنع فرنسا من إرسال الدبابات لأوكرانيا ؟

أكشفت صحيفة “لوموند” الفرنسية، أن فرنسا تعاني من مشكلة تعيق إرسالها دبـابات إلى أوكرانيا.

وبحسب الصحيفة، فإن المشكلة تتمحور حول أن فرنسا لا تملك دبابات كافية لإرسالها.

وعلى الرغم من وجود 226 دبابة من نوع Leclerc في الجيش الفرنسي، إلا أن 135 منها فقط في الخدمة.

ووفقاً للصحيفة، فكما تعتبر دبابة Leclerc الفرنسية قوية في المعارك، فإنها تعتبر “هشة” أيضاً، وتتطلب دعماً لوجيستياً كبيراً، مما قد يخلق مشاكل لأوكرانـيا.

وكانت الدول الغربية أعلنت هذا الأسبوع، عن خطط لنقل الدبابـات إلى أوكرانيا، بعد موافقة الحكومة الألمانية إرسال دبابات ليوبارد 2 الألمانية الصنع.