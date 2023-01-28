خسارة مؤلمة لسلة الوحدة أمام النصر الليبي في بطولة دبي

مني فريق الوحدة السوري بخسارة أمام فريق النصر الليبي في أولى مبارياته في بطولة دبي الدولية لكرة السلة في نسختها ٣٣، بفارق ١٤ نقطة وبواقع ٦٦-٨٠ بعد مباراة متوسطة المستوى الفني وخاصة من الوحدة الذي لم يكن في يوم سعده في الربعين الأول والثاني، حيث فرض النصر سيطرته وإيقاعه وتفوق أداء ونتيجة مع نهاية الشوط الأول ٤٧-٣٩.

وفي الربعين الأخيرين حاول الوحدة ونجح في تقليص الفارق لكنه لم يحافظ على توازنه، ليستغل الفريق الليبي ويستعيد المبادرة ويوسع الفارق إلى ١٥ نقطة،ورغم محاولات مدرب الوحدة العودة للمباراة عبر بعض التبديلات غير أنها لم تجد نفعاً مع قوة دفاع فريق النصر .

أرباع اللقاء حسمها النصر الليبي لمصلحته ٢٥-٢٢، ٢٢-١٨،١٧-١٤،١٦-١٣.

ويلتقي الوحدة اليوم السبت في لقائه الثاني في بطولة فريق دينامو اللبناني في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت دمشق.

الوطن أون لاين