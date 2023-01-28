توتر في أمريكا بعد مقتل رجل على يد الشرطة

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى احتجاجات سلمية في ولاية تينيسي، حيث يعتزم المسؤولون نشر مقطع فيديو لاعتقال أدى إلى وفاة سائق سيارة.

وسيتم نشر الفيديو المصور على الكاميرات المثبتة على زي رجال الشرطة لما وقع مع تاير نيكولز، 29 عاما، يوم الجمعة وقال محامو عائلته إنه سيظهر تعرضه للضرب المبرح.

ويواجه خمسة من ضباط الشرطة المفصولين الآن تهم القتل بعد وفاة نيكولز بعد أيام من إيقاف الشرطة له لمخالفة مرورية في 7 كانون الثاني.

ووردت تقارير عن انتشار التوتر في مدينة ممفيس، مما أدى إلى زيادة دوريات الشرطة.