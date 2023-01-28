28-01-2023
توتر في أمريكا بعد مقتل رجل على يد الشرطة
دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى احتجاجات سلمية في ولاية تينيسي، حيث يعتزم المسؤولون نشر مقطع فيديو لاعتقال أدى إلى وفاة سائق سيارة.
وسيتم نشر الفيديو المصور على الكاميرات المثبتة على زي رجال الشرطة لما وقع مع تاير نيكولز، 29 عاما، يوم الجمعة وقال محامو عائلته إنه سيظهر تعرضه للضرب المبرح.
ويواجه خمسة من ضباط الشرطة المفصولين الآن تهم القتل بعد وفاة نيكولز بعد أيام من إيقاف الشرطة له لمخالفة مرورية في 7 كانون الثاني.
ووردت تقارير عن انتشار التوتر في مدينة ممفيس، مما أدى إلى زيادة دوريات الشرطة.
إضافة تعليق جديد