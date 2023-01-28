أستراليا تبحث عن كبسولة مشعة مفقودة

بدأت عملية بحث عاجلة في غرب أستراليا بعد أن فُقدت كبسولة دقيقة تحتوي على مادة مشعة.

وتحتوي هذه الكبسولة على مركب السيزيوم - 137 المشع، الذي قد يتسبب في أمراض خطيرة بمجرد لمسه.

وفُقدت تلك الحاوية الدقيقة في المنطقة بين مدينتي نيومان وبيرث في منتصف كانون الثاني الجاري، وهي مسافة تقدر بحوالي 1400 كيلو متر.

وأصدرت السلطات تحذيرا من الاقتراب من الكبسولة حال العثور عليها في أي مكان.

وفُقدت الكبسولة أثناء نقلها في شاحنة بين منجم إلى الشمال من نيومان، في منطقة بيلبارا، وشمال شرق بيرث، في الفترة من 10 وحتى 16 كانون الثاني الجاري.