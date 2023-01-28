أستراليا تبحث عن كبسولة مشعة مفقودة

28-01-2023

أستراليا تبحث عن كبسولة مشعة مفقودة

بدأت عملية بحث عاجلة في غرب أستراليا بعد أن فُقدت كبسولة دقيقة تحتوي على مادة مشعة.

وتحتوي هذه الكبسولة على مركب السيزيوم - 137 المشع، الذي قد يتسبب في أمراض خطيرة بمجرد لمسه.

وفُقدت تلك الحاوية الدقيقة في المنطقة بين مدينتي نيومان وبيرث في منتصف كانون الثاني الجاري، وهي مسافة تقدر بحوالي 1400 كيلو متر.

وأصدرت السلطات تحذيرا من الاقتراب من الكبسولة حال العثور عليها في أي مكان.

وفُقدت الكبسولة أثناء نقلها في شاحنة بين منجم إلى الشمال من نيومان، في منطقة بيلبارا، وشمال شرق بيرث، في الفترة من 10 وحتى 16 كانون الثاني الجاري.

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...