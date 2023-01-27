خطوة غربية جديدة.. الديزل الروسي قيد الدراسة!

قالت وكالة بلومبرغ نقلاً عن مصادر مطلعة: إن الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع، يدرسان خطة لفرض حد أقصى لسعر المنتجات النفطية الروسية قدره 100 دولار للبرميل، وهو ما سيجري تطبيقه على المشتقات مثل وقود الديزل، الذي يباع بعلاوة على سعر الخام.

وأضافت الوكالة، أن الخطوة تأتي من ضمن الخطوات التي يقوم بها الاتحاد ومجموعة الدول، لزيادة الضغوط على موسكو، في محاولة لـ”تقليص قدراتها الاقتصادية والعسكرية لثنيها عن متابعة الحرب الأوكرانية”، الأمر الذي يضاف إلى خطوات سابقة.

وأضاف تقرير الوكال، أنه سيتم تطبيق حد أقصى قدره 45 دولاراً للبرميل على المنتجات الخاضعة لخصم سعري مثل زيت الوقود، لكن الأرقام قد تتغير خلال المحادثات بين الدول الأعضاء في الاتحاد.

وكانت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، قد أعلنا فرض سقف على سعر الخام الروسي في كانون الأول الماضي عند 60 دولاراً للبرميل.

ويذكر أنّ الحد الأقصى للأسعار سيدخل حيز التنفيذ في 5 شباط 2023، ويسري حتى 1 تموز من العام ذاته.

وفي رد منها، حظرت روسيا، اعتباراً من 1 شباط من هذا العام توريد النفط للأجانب، إذا كانت العقود تنص بشكل مباشر أو غير مباشر على استخدام آلية تحديد السعر.