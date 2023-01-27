صدارة الدوري السوري ينتزعها الأهلي
جرت اليوم الجمعة ثلاث مباريات برسم المرحلة العاشرة من الدوري السوري الممتاز بكرة القدم وبموجبها واصل الأهلي مشوار البحث عن اللقب الغائب منذ 2005 بفوزه على ضيفه المجد بهدف سجله عبد الله نجار في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول ليصل الأهلي للنقطة 19 دون خسارة في الصدارة ويبقى المجد في المركز 11 بنقطتين.
أما مباراة القمة بين الفتوة والوثبة فانتهت بالتعادل 1/1 والتقدم الوثباوي كان بهدف علي حلوة في الدقيقة التاسعة والأربعين والرد كان عبر باسل مصطفى في الوقت بدل الضائع ليصل الوثبة للنقطة 17 ثانيا مقابل 15 للفتوة خامسا.
الأهلي من الممكن أن يخسر الصدارة بفارق الأهداف إذا فاز الجيش غدا السبت على ضيفه الطليعة.
وتوقفت مباراة الكرامة وجبلة في الدقيقة الأخيرة التي أعلن من خلالها الحكم عن ركلة جزاء لجبلة والنتيجة سلبية.
وكانت المرحلة بدأت الخميس بتعادل الوحدة وحطين بهدف لمثله.
الوطن أون لاين
إضافة تعليق جديد