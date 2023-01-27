ميزات جديدة تتعلق بالأمان بانتظار تطبيق "ماستجر.. تعرف عليها

كشفت شركة "ميتا" أنها بصدد إضافة ميزات أمان جديدة إلى تطبيق "ماستجر" التابع ل"فيسبوك".

ووفقاً لمواقع تكنولوجيا متخصصة، فإن الميزات الجديدة ستطال خدمات المراسلة المشفرة عبر التطبيق، لتصبح هذه الخدمات أكثر أمانا.

كما ستتحسن آليات "الدردشات المشفرة"، وسيتتاح لمستخدمها رموز تعبيرة جديدة.

في حين سيتمكن مستخدمو المراسلات المشفرة في "ماستجر" من اختيار صور تعريفية خاصة لمجموعات الدردشة.

كذلك ستتاح لهم ميزة معاينة الروابط لعرض محتوياتها قبل فتحها، الأمر الذي سيحمي المستخدمين من الروابط الخبيثة التي قد تؤدي لاختراق أجهزتهم وحساباتهم الإلكترونية.

وأعلنت الشركة أيضا أنها ستطرح ميزة "الفقاعات" التي ستنبه المستخدمين بالإشعارات أو الرسائل الجديدة التي وردتهم عبر التطبيق.

وهذه الميزة ستكون متاحة لمستخدمي تطبيق "ماستجر" عبر أجهزة أندرويد.

وأشارت الشركة في منشور لها على الإنترنت، إلى أن مستخدمي تطبيق "ماستجر" سيتلقون خلال الأشهر القادمة إشعارات تشير إلى تحديث آلية عمل المراسلة عبر تطبيقهم.

وقالت في المنشور "نحن نعلم أن الناس يريدون مساحة للتواصل ويريدون أن يعرفوا أن تلك المحادثات خاصة، لهذا السبب قضينا وقتا في بناء فريق من المهندسين الموهوبين وعلماء التشفير والخبراء لتطوير منظومة تشفير من طرف إلى طرف في تطبيق ماستجر".