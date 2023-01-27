إلقاء القبض على ستة أشخاص يقومون بتزوير ملكية العقارات من أجل بيعها

وردت معلومات إلى فرع الأمن الجنائي في حلب بوجود عدة أشخاص يقومون ببيع عقارات سكنية والاشتباه بعمليات تزوير أثناء البيع والشراء ، من خلال التدقيق والمراقبة المستمرة تبين وجود شخص مقيم خارج القطر يقوم بتزوير بطاقات شخصية لأصحاب عقارات من أهالي مدينة حلب مغادرين القطر لبيع عقاراتهم عن طريق أشخاص ينتحلون صفة صاحب العقار.

من خلال المتابعة والبحث تمكن الفرع المذكور من إلقاء القبض على ستة أشخاص من ضمنهم ثلاث نساء وبالتحقيق معهم اعترفوا بالتنسيق بينهم وبين الشخص المقيم خارج القطر في البحث عن العقارات التي يقيم أصحابها خارج القطر وتزوير الهوية الشخصية العائدة لصاحب العقار لبيع تلك العقارات لقاء المنفعة المادية ، وقد عثر بضمن منزل أحدهم على طابعة وبطاقة شخصية مزورة وأوراق مزورة تتعلق في البيع والشراء عائدة لحفيد صاحبة إحدى العقارات المشترك معهم في عمليات التزوير تمت مصادرتهم جميعاً.

تم اتخاذ الإجراء القانوني وسيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.

وزارة_الداخلية_السورية