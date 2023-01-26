لا يصح تخزين جميع انواع الفواكه بعضها مع بعض

26-01-2023

لا يصح تخزين جميع انواع الفواكه بعضها مع بعض

تنصح خبيرة التغذية الروسية الدكتورة “يلينا سولوماتينا” بعدم تخزين بعض أنواع الفاكهة بعضها بجانب بعض، وفقاً لصحيفة “إزفيستيا”.

وتشير الخبيرة إلى أنه مثلاً لا ينصح بوضع التفاح بجانب الموز. لأن الموز في هذه الحالة سينضج بسرعة ثم يتعفن، ونفس الشيء يحصل مع البرتقال.

وتقول: “لا ينبغي تخزين الموز والتفاح ليس فقط بعضهما مع بعض، بل وبجانب الفواكه والخضروات الأخرى، لأنهما يحتويان على مادة الإيثيلين، التي تسرّع نضوج المنتجات الأخرى”.

وتوصي بعدم وضعها في كيس واحد أو تخزينها في سلة واحدة. وإذا تطلب الإسراع في نضوجها فيمكن وضع الأفوكادو بجانبها.

وتضيف، الموز والمانجو والكيوي هي فواكه تنتج الإثيلين أيضا، لذلك يمكن أن تسرع في تلف الفواكه الأخرى.

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