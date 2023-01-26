مملكة سبأ تدخل قائمة يونيسكو للتراث العالمي

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونيسكو" أمس الأربعاء، عبر صفحتها في "تويتر"، إدراج آثار حضارة مملكة "سبأ" القديمة في اليمن، التي تعود إلى القرن الـ 11 قبل الميلاد، بقائمتها للتراث العالمي المعرّض للخطر.

وأتى ذلك ضمن فعاليات الدورة الاستثنائية الـ 18 للمنظمة والمنعقدة في العاصمة الفرنسية "باريس"، وتعد مملكة "سبأ" من أبرز الحضارات التي احتضنها اليمن، كما أنّها ذُكِرت في القرآن والكتب السماوية الأخرى، ولا تزال معالمها وآثارها شاهدة حتى اليوم في محافظة "مأرب" شمالي شرقي اليمن، وبينها معبد "أوام" التحفة المعمارية القديمة جنوبي مدينة "مأرب".

وانعكست الحرب على اليمن التي بدأت قبل حوالي 8 أعوام، على كافة مناحي الحياة في البلد والثقافية منها، إذ تعرّضت متاحف عدة للنهب والسرقة، فيما هُرِّبت الآلاف من القطع الأثرية إلى الخارج، وعُرِضت في مزادات بمبالغ زهيدة.

وأعلنت منظمة "يونيسكو" ضم عناصر جديدة إلى قائمتها للتراث الإنساني مطلع شهر كانون الأول الماضي، أبرزها أغنية "راي" الجزائرية، وصناعة العود في سورية.