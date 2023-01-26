بعد الدبابات .. الغرب يفكر في إرسال سلاح نوعي آخر لكييف !

بعد الموافقة على إرسال الدبابات إلى أوكرانيا، تتجه الدول الغربية نحو التصعيد أكثر في مواجهة روسيا، من خلال إرسال طائرات مقاتلة إلى كييف.

صحيفة “بوليتيكو” كشفت، أن دولاً غربية تجري مناقشات داخلية حول إمكانية نقل طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا، إلا أن كثيرين يخشون أن قراراً كهذا قد يؤدي إلى تصعيد الصراع.

وبحسب الصحيفة، فإن كل من أوكرانيا ودول البلطيق، تؤيد الفكرة.

كما أكد أحد الدبلومسيين الغربيين للصحيفة أن نقل الطائرات المقاتلة ستكون بمثابة “الخطوة المنطقية التالية”.

بدورها، أبلغت واشنطن كييف، أن نقل المقاتلات “في الوقت الراهن” غير وارد، وفقا لما نقلته “بوليتيكو”.

فيما قال مصدر آخر في الدوائر الدبلوماسية للصحيفة، إن نقل المقاتلات اليوم، لا يمكن تصوره على الإطلاق، إلا أن النقاش يمكن أن يبدأ “في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع”.