باعتمادات 33 مليار ليرة.. مجلس محافظة اللاذقية يقر موازنة 2023

في جلسة استثنائية، أقر مجلس محافظة اللاذقية مشروع خطة الموازنة المستقلة للعام 2023، بقيمة اعتمادات تقدر بـ 33 مليار ليرة سوريّة، بعد التصويت على المشروع وموافقة معظم أعضاء المجلس.

وخلال ترؤسه الجلسة، أكد رئيس المجلس تيسير حبيب أهمية إقرار الموازنة وتخصيص الإيرادات بما يدعم الوحدات الإدارية للقيام بمشاريع جديدة ورفع سوية الخدمات فيها بما ينعكس إيجاباً على المواطنين.

وذكر حبيب أن كل وحدة إدارية تقرر آلية صرف مخصصاتها في قطاعاتها حسب المناسب، لافتاً إلى العمل المستمر على دعم كافة الوحدات الإدارية للنهوض بالواقع الخدمي بشكل عام.

وتشمل الموازنة إيرادات رسوم وتكاليف محلية بقيمة 18.114 مليار ليرة سورية، و14.885 مليار ليرة سورية للاعتمادات برصيد مصرفي للموازنة، وتحصص 25 % من إيرادات الرسوم للموازنات الذاتية للوحدات الإدارية.

كما شملت الموازنة اعتمادات لقطاعات الدفاع المدني والإطفاء والصحة والنظافة وحماية البيئة إضافة لنفقات إدارية وطارئة، مع توزيع مبالغ محددة لمجالس المدن، ومنها نصف مليار ليرة لمجلس مدينة اللاذقية، و301 مليوناً لمجلس مدينة القرداحة، و350 ليرة لمجلس مدينة جبلة، و250 مليوناً لمجلس مدينة الحفة.

وباقي الوحدات الإدارية، تم تخصيص اعتماداتها بحوالي 26.957 مليون ليرة، وتضم 104 وحدات "بلديات وبلدان"، مع التنويه لاستثناء 5 وحدات في ريف اللاذقية الشمالي، إضافة لتحصيص اعتماد مديرية الخدمات الفنية بمبلغ 1،6 مليار ليرة سوريّة من الموازنة.

الوطن