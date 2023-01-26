30% انكماش الاقتصاد الأوكراني.. والحرب مستمرة!

جاء في تقرير للأمم المتحدة حول “الحالة والتوقعات الاقتصادية في العالم”، أن حجم الاقتصاد الأوكراني تقلّص إلى أكثر من 30% خلال العام الماضي.

ووفق التقرير، فإنّ الاقتصاد الأوكراني انكمش بأكثر من 30% في عام 2022، بسبب الدمار الهائل لبنيتها التحتية المادية، وتعطيل أنشطة الصناعة والتجارة والانخفاض الكبير في القوى العاملة، إضافة إلى نزوح السكان على نطاق واسع.

كما لفت التقرير، إلى أنّ إعادة الإعمار بعد الصراع سوف تتطلب موارد مالية “هائلة”.

وكانت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، قد توقّعت في وقت سابق، أن ينكمش الاقتصاد الأوكراني بمقدار الثلث بسبب تصاعد الحرب واستمرارها.

فيما قالت النائبة الأولى للمديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي غيتا جوبيناث: إنّ الصراع في أوكرانيا سيكون له تأثير “محدود للغاية” في الاقتصاد العالمي.

وفي وقت سابق، توقّع الخبير الاقتصادي، أوليغ سوسكين، الذي عمل سابقاً كمستشار للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أنّ “الاقتصاد الأوكراني سيدخل في مرحلة الركود قبل حلول عام 2034”.

كما خفّضت وكالة “فيتش”، العام الماضي، التصنيف الائتماني طويل الأجل لأوكرانيا، من درجة “CCC” إلى درجة متعثرة “C”.

وأسهمت الحرب الأوكرانية، منذ اندلاعها في شباط من العام الفائت، بتأثيرات اقتصادية سلبية على مجمل الاقتصادات العالمية، وساهمت في ارتفاع معدلات التضخم للعديد من الدول، زيادة على نقص غير مسبوق للمواد الغذائية على مستوى العالم.