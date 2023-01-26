روسيا: سـلاح سيدمر الدبابات الألمانية والأمريكية بدون تدخل بشري

أعلن المدير العام السابق لشركة "روس كوسموس" الروسية ديمتري روغوزين أن روبوت "ماركر" سيدخل منطقة العمليات الخاصة في أوكرانيا في شباط المقبل.

وقال روغوزين الذي يرأس الفرقة الخاصة من المستشارين العسكريين الروس إن الروبوت "ماركر" قادر على اكتشاف وضرب المعدات الأوكرانية تلقائياً، بما في ذلك دبابات أبرامز الأمريكية و"ليوبارد" الألمانية.

وأشار روغوزين إلى أن النسخة القتالية من روبوت ماركر، تحتوي على كتالوج إلكتروني في نظام التحكم مع صور للأهداف في كل من النطاق المرئي والأشعة تحت الحمراء، وبناء عليه، يمكن للروبوت تحديد معدات العدو تلقائياً.

وطرح المسؤول الروسي مثالاً على آلية عمل الروبوت، بالقول: "بمجرد تسليم شحنات دبابات أبرامز ودبابات ليوبارد للقوات الأوكرانية، ستتلقى ماركر، صورة إلكترونية مناسبة وستكون قادرة على اكتشاف وضرب الدبابات الأمريكية والألمانية تلقائياً باستخدام الصواريخ الموجة المضادة للدبابات".

وأوضح أن "ماركر" يمكنه أيضاً تحديد أولويات الأهداف تلقائياً، مؤكداً تسليم 4 روبوتات منها إلى دونباس في شباط، في نسخ الاستطلاع والضرب، حيث سيتم اختبارها في ساحة التدريب أولاً، وبعد إزالة الأخطاء المحتملة، سيتم إرسالها إلى ساحة المواجهة.

يشار إلى أن روبوت "ماركر" من تطوير شركة "أندرويدنايا تيخنكا" بالتعاون مع مؤسسة الأبحاث المتقدمة الروسية، ويمتلك الروبوت الذي يزن حوالي 3 أطنان مهارة الحركة المستقلة، مع إمكانية التعرف على الأشياء استناداً إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويتم ضمان استقلالية النظام الأساسي من خلال نظام رؤية معياري متعدد الأطياف، حيث تتم معالجة البيانات بواسطة خوارزميات الشبكة العصبية، بحسب "سبوتنيك".