قتيل ومصاب في هجوم بـ ساطور داخل كنيسة في إسبانيا

قُتل مساعد كنسي وأصيب آخرون بجروح، أحدهم كاهن، في هجوم نفّذه رجل بواسطة سـلاح أبيض داخل كنيسة في مدينة ألخيسيراس في جنوب إسبانيا، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن السلطات.

وقالت وزارة الداخلية الإسبانية الأربعاء في بيان مقتضب إنّه "قبيل الساعة الثامنة مساءً، نفّذ شخص هجوماً بسـ.ـلاح أبيض، فقتل شخصاً وأصاب آخرين بجروح" في كنيسة سان إيسيدرو في ألخيسيراس، بمقاطعة قادش، وأضافت أنّ "المهاجم أوقف ووضع قيد الحجز".

وأوضح البيان أنّ القتيل سقط خارج الكنيسة في حين أصيب شخص بجروح داخلها.

من جهته، أفاد مصدر أمني لـ "فرانس برس" أنّ القـ.ـتيل هو مساعد في الكنيسة "شماس" وأحد الجرحى كاهن، وأضاف المصدر أنّ المهاجم كان يرتدي جلابية وقد "صرخ بشيء ما" أثناء تنفيذه الهجوم.

وفُتح تحقيق على خلفية الاشتباه بـ "وقائع إرهابية" بعد الهجوم، بحسب ما أفادت النيابة العامّة الوطنية للوكالة. وقالت النيابة العامّة إنّ التحقيق سيتولاه قاض من المحكمة المختصة بشؤون الإرهاب، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.