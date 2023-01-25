سبب إغلاق نادي اليخوت في اللاذقية

بهدف إجراء أعمال الصيانة، تم إغلاق باب نادي اليخوت التابع للمدينة الرياضية في اللاذقية حتى الانتهاء من إعادة تأهيل الموقع والغابة المحيطة به.

وعلم أن إدارة المدينة الرياضية أغلقت الطريق الواصل إلى نادي اليخوت للبدء لتحسين المظاهر في النادي والموقع العام في المنطقة بعد تعرضه للتخريب والسرقة لكونه غير مأهول منذ فترة وتحول إلى موقع مهجور أدى بالعموم إلى تخريب البنية الإنشائية لمبنى المطعم الرئيسي للنادي ما يشكل خطراً على السلامة العامة إثر تفكك الحجر والرخام التي أثرت على المرافق التابعة له.

ويقع نادي اليخوت على كورنيش المدينة الرياضية وتم عرض الموقع ضمن ملتقى الاستثمار السياحي نهاية العام الماضي.

الوطن