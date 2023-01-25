تعرفة ركوب جديدة لخطي نقل باللاذقية

وافق المكتب التنفيذي لمجلس محافظة اللاذقية على تعديل تصنيف خطي النقل باتجاه سقوبين وسنجوان لتصبح خطوط عاملة داخل مدينة اللاذقية.

وبموجب هذا القرار تم تعديل أجور نقل الركاب بالسرافيس العاملة عليهما من حوالي 230 ليرة إلى 350 ليرة.

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس أحمد زاهر بيّن أن خط السير باتجاه كل من سقوبين وسنجوان كان يعتبر من الخطوط الخارجية ولذلك طُبقت عليه زيادة التعرفة بمعدل 25%، بناءً على النسبة التي حددتها الوزارة مع رفع سعر مادة المازوت.

وقال زاهر: «باعتبار أن سقوبين وسنجوان من أحياء المدينة، ويقعان ضمن الحدود الإدارية لها وبموافقة المحافظة على ذلك، تم تعديل تصنيفهما إلى خطوط داخلية، الأمر الذي استوجب تعديل الأجور إلى 350 ليرة، أسوةً بالخطوط التي تزيد مسافتها عن 7 كيلو متر».

كما لفت زاهر إلى أن الخطوط التي يقل خط سيرها عن هذه المسافة فتعرفتها محددة بـ 250ليرة.

وتعتبر سقوبين و سنجوان من الأحياء التي ضُمت إلى المدينة وتقع في محيطها إلى الشمال الشرقي وتحوي كثافة سكانية عالية.

ويعمل على خط سقوبين حوالي 240 سىرفيساً وعلى خط سنجوان نحو 50 سرفيساً

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