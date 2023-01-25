مقترح لإلغاء دفتر العائلة لنقص الورق وتخفيف العبء عن المواطن

كشفت مصادر خاصة في مديرية الشؤون المدنية عن وجود مقترح لإلغاء استصدار دفتر العائلة.

وأعادت المصادر سبب وجود المقترح إلى النقص الحاصل في الورق المعد للطباعة.

وتعاني العديد من الجهات العامة من نقص الورق لديها، بما في ذلك المصارف والمدارس والجامعات والمكاتب، وسط عجز المؤسسات المحلية عن التصنيع ووجود صعوبات في الاستيراد.

تقول المصادر، فإنه بوجود قاعدة بيانات لكل أسرة على موقع أمانة سوريا الواحدة، تبدو الحاجة إلى وجود دفتر للعائلة أقل.

ويضم السجل الكتروني كل بيانات العائلة بشكل مؤتمت و”بإمكان المواطن استخراج قاعدة بيانات شاملة عن عائلته في دقائق قليلة”.

وتقول المصادر، إن المقترح يهدف إلى “تخفيف العناء على المواطن عند استخراج الأوراق اللازمة للدفتر والطوابع”.

وتشير المصادر إلى أن هذا المقترح لايزال قيد الدراسة ولم يعرض على وزارة الداخلية للبت فيها.

التصنيع المحلي.. صعب

أدت أزمة الورق اللازم للطباعة في سوريا العام الماضي إلى إيقاف إصدار جوازات السفر بسبب وجود صعوبات في الاستيراد.

وبين أن ما يتم إنتاجه اليوم من مادة الورق يكون بإعادة تدوير الكرتون والورق التالف وإعادة تصنيعه مرة أخرى.

بدوره قال مدير مدينة الشيخ نجار الصناعية بحلب أسامة الحجي، إن معمل الورق الموجود في المدينة هو الشركة الآسيوية للصناعات الورقية التي تصل طاقتها الإنتاجية إلى 39 ألف طن من الورق الأسمر سنوياً.

وأوضح أن المادة الأساسية المحلية هي النفايات الورقية التي ينتج عنها الورق الأسمر الخاص بصناعة الكرتون والتغليف فقط.

وعن صعوبات العمل بيّن الحجي أنها تكمن فقط في تأمين النفايات الورقية بسبب قلتها.. وسوء نوعية المنتج بسبب إعادة تدوير المادة الأولية أكثر من مرة.

معوقات في الشحن

من جهتها أكّدت وزارة الاقتصاد، أن عدد إجازات الاستيراد لمادتي الورق والكرتون لعام 2021 بلغ 646 إجازة وبلغت الكمية 87 ألف طن، أما عدد إجازات الاستيراد في عام 2022 فبلغت 847 إجازة، بكمية 114 ألف طن لمادتي الورق والكرتون.

وبينت الوزارة أن أبرز صعوبات الاستيراد تكون في الشحن.

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