في اللاذقية.. منطقة حرفية معفيّة من التقنين الكهربائي

بدأ مجلس مدينة القرداحة في اللاذقية، العمل بتنفيذ الشريحة الثانية من المنطقة الحرفية بضواحي المدينة، والتي تبلغ مساحة البناء الإجمالية فيها حوالي 3000 متر مربع، وتضم 59 مقسماً لمهن حرفية مختلفة منها 6 معامل.

وتعاقد مجلس المدينة مع فرع مؤسسة الإسكان العسكرية 2 لتنفيذ الأعمال في الكتلتين /ب/ و/سي/ من الشريحة الثانية بقيمة 4 مليارات ليرة سورية.

وتضم الشريحة الثانية 3 كتل بناء، الكتلة /ب/ تحوي 16 مقسماً لمهن متنوعة و3 معامل، بينما الكتلة /سي/ تضم 16مقسماً ومعمل واحد بمساحة 700 متر مربع.

أما الكتلة / أ / تحوي 23 مقسماً بمساحات تتراوح ما بين 80-90 متر، إضافةً إلى مبنى إداري ملاصق على 3 طبقات يضم نقطة طبية ومخفر شرطة ومكاتب لإدارة المنطقة.

وفور تجهيز بناء الشريحة على الهيكل سيتم الإعلان عن الاكتتاب على المقاسم فيها بنظام البيع أو الاستثمار وفق القرار 66 الصادر عن الحكومة.

المنطقة على موعد مع تأمين خط كهربائي معفى من التقنين أسوة بالمناطق المماثلة في المحافظات، حيث رصد المجلس مبلغ 100 مليون ليرة، لهذه الغاية على أن تكون المنطقة مخدمة بهذا الخط خلال عشرة أيام.

تبعد المنطقة الحرفية عن مدينة القرداحة حوالي 2 كيلو متر، وتم اختيار الموقع بالتنسيق مع مديرية البيئة، والغرض منها تجميع المهن الحرفية في مكان واحد وتوفير متطلبات عملها وإبعاد المهن المتعلقة بصيانة وإصلاح السيارات والحدادة وغيرها من المدينة.

ودخلت الشريحة الأولى من المنطقة الحرفية بالخدمة في العام 2020، وتضم 39 مقسماً و3 معامل، وبموجب الاكتتاب على مقاسمها تم نقل 39 حرفياً من مدينة القرداحة وضواحيها إليها، إضافةً غلى تشغيل 3 معامل.

وتقدر مساحة المنطقة الحرفية بنحو 30 دونماً وتتضمن 129 محلاً و12 معملاً ومبنى تجارياً وآخر إدارياً و6 مستودعات ومركز قبان، إضافةً إلى 11 مقسماً معداً للبناء كورشات بلوك وحجر.

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