رحيل الأديب السوري رفعت عطفة

توفي الأديب والمترجم السوري رفعت عطفة اليوم الأثنين، عن عمر ناهز 75 عاماً بعد صراع مع المرض.

الراحل من مواليد مدينة مصياف بحماة، وحصل على منحة لدراسة الدبلوم في الأدب الإسباني ونال شهادة الماجستير.

عمل عطفة أميناً لتحرير مجلة "أصداء" السورية التي كانت تصدر باللغة الإسبانية، وتولى إدارة المركز الثقافي في مصياف وكذلك في المزة واتحاد الكتاب العرب ومعهد ثربانتس.

كما ساهم عطفة في الصحف والمجلات الثقافية في #دمشق مثل ملحق الثورة الثقافي وجريدة البعث وتشرين والآداب، وكتب أيضاً في صحف لبنانية وإماراتية وأردنية وإسبانية.

كتب القصة القصيرة والرواية والشعر ومن أعماله "مجموعة الرجل الذي لم يمت" و "قربان"، كما صدر له رواية قربان، وله في الشعر ديوانان "إغفاءات على حلم متكرر" و "قصائد الحب والأمل".

وفي حوزته ترجمة أكثر 100 من العربية الى الاسبانية وبالعكس، حيث ترجم للمؤلفين من أمثال رفائل البرتي وفرناندو ألمان شائنث وبيثنث ألكساندر وغيرهم.