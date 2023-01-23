23-01-2023
البرشا والريال.. يحافظان على الفارق
حقق ريال مدريد فوزاً مهماً وصعباً على أرض أتلتيك بلباو بهدفين نظيفين ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإسباني ليحافظ على فارق النقاط الثلاث وراء الغريم برشلونة، وسجل الفرنسي كريم بنزيمة والألماني توني كروس هدفي الفريق الملكي ليستعيد نغمة الانتصارات عقب السقوط على أرض فياريال وهو الفوز الثامن للريال خارج أرضه رافعاً رصيده على 41 نقطة.
وتغلب برشلونة على خيتافي بهدف يتيم بعد مباراة كانت صعبة على الفريق الكاتالوني الذي هيمن على المجريات من دون أن ينجح بتسجيل أكثر سوى هدف بيدري في الدقيقة 35 وهو الرابع في سجله هذا الموسم بالليغا قاد به فريقه على النقطة 44 علماً ان تير شتيغن حافظ على نظافة شباكه للمباراة 13 من 17 خاضها حتى اللحظة منها 7 مرات في نيوكامب حيث لم يخسر هناك مسجلاً فوزه السادس مقابل تعادلين.
الوطن أون لاين
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