الأرض على موعد مع حدث فلكي لم يحصل منذ 50 ألف عام

في شباط المقبل ستكون الأرض على موعد مع حدث فلكي نادر، لم يحصل منذ نحو 50 ألف سنة، حيث سيتمكن البشر من رؤية "المذنب الأخضر"، بحسب صحيفة "واشنطن بوست".

وقالت الصحيفة: "منذ 50 ألف سنة، كانت الصحراء الكبرى رطبة وخصبة، وكان العصر الحجري في إفريقيا ببدايته، واخترعت أول إبرة خياطة في العالم، وعندها كانت أحدث مرة يمر فيها المذنب".

من جانبها، تقول وكالة "ناسا" إنه لن يكون من السهل مشاهدة هذا المذنب، الذي نُسي منذ فترة طويلة، لكن بالنظر إلى أنها "المشاهدة الأخيرة والأولى لجميع سكان الأرض الحاليين"، لذلك فإن الأمر يستحق المحاولة.

وبحسب الخبراء، فإن يومي 1 أو 2 شباط هما اليومان اللذان سيمر خلالهما المذنب بأقرب نقطة له من الأرض، لذلك فهو الوقت الأنسب لاستخدام منظار أو تلسكوب لمشاهدة المذنب.

يذكر أن المذنبات أجسام كبيرة مكونة من غبار وجليد، وتدور حول الشمس في مسارات بيضاوية، وتتسارع مع اقترابها من الحضيض الشمسي، وتتباطأ نسبياً عندما تنحسر إلى أبعد الحدود الخارجية للنظام الشمسي.